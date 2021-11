Missoni chante Bob Marley

Très inspirée, Angela Missoni esquisse une silhouette de rasta amatrice d’art expressionniste, marchant pieds nus sur le bitume mouillé de la Fabbrica Orobia. Mu par les figures de Basquiat et Munch, le savoir-faire maison trouve tout son sens dans ces patchworks infinis de maille, travaillés en pantalons flare, gilets nonchalants et bonnets hérités d’un certain Bob Marley.