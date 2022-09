Ian Griffiths, directeur créatif de la Maison au chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros, revient avec une collection Resort 2022. Ce grand show s'est déroulé dans les jardins de l'hôtel Mezzatorre, inspiré par les citations de Truman Capote, d'une élégance raffinée, des années 50 et 60, et d'un certain goût minimal. Le tout sous le signe d'un voyage rythmé par les hautes tonalités chromatiques des géraniums et bougainvilliers environnants.