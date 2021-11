Marni, printemps-été 2019 Menswear

Avec sa poésie innée, Francesco Risso étaye le vocabulaire de l'homme Marni de manière significative. Ainsi, les coupes loose et l'allure romanesque un brin dramatique accueillent un incroyable imprimé Kamasutra, le colorblock devient patchwork et s'immisce sur toutes les matières, l'esprit piscine domine et les claquettes d'hôtel deviennent de véritables mules en éponge. Une idée de l'homme contemporain sans précepte défini. Mais soulignant une intelligence à tous les niveaux.