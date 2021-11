Loewe, printemps-été 2019 Menswear

Ode à la jeunesse, son insouciance, le caractère naïf qui la définit, la collection printemps-été 2019 de Jonathan Anderson pour Loewe ressemble à un compte moderne. Cette fraîcheur se transmet à travers les imprimés joyeux, les coupes fluides, jeux de nudité et de transparence, mais aussi des trompes l'oeil qui ornent babouches, cardigans et accessoires. Un manifeste romantique d'une jeunesse androgyne et rêveuse, qui, malgré la brutalité du monde qui l'entoure, n'a jamais perdu espoir de tendre vers le bonheur.