Loewe, automne-hiver 18-19 Menswear

Bien au delà d'une simple présentation de collection, Jonathan Anderson dévoile un univers fantasmagorique dans lequel les vêtements deviennent, plus que les modèles, les protagonistes principaux de l'intrigue. A la manière du grand Houdini, le vestiaire hivernal de l'homme Loewe se métamorphose tantôt de manière formelle, tantôt dans une vibe outerwear très luxe. Les peaux lainées donnent la réplique aux cuirs exceptionnels et aux détails tailoring oniriques, une juste balance entre liberté de création et réalité textile.