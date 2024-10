Le défilé Victoria's Secret, qui met en scène des mannequins célèbres comme Adriana Lima, Gisele Bündchen, Kendall Jenner, Gigi et Bella Hadid, et où les noms au sommet du mannequinat sont appelés "Anges", s'apprête à revenir après une interruption de quatre ans. L'entreprise de lingerie mondialement a annoncé son grand retour avec une tournée mondiale et un documentaire.