Le Tranoï comme si vous y étiez

Cette année encore, TRANOÏ s'est imposé comme le rendez-vous mode de la capitale. Plus pointu et intimiste que jamais, cet incubateur de talents internationaux a profité de ce moment d'envergure pour annoncer le renouvellement de son partenariat avec London Show Rooms. Une façon d'offrir aux créateurs de la British Fashion Council, pour les quatre Fashion Weeks à venir, une plateforme d'exposition de plus en plus plébiscitée par les professionnels. Cap sur les designers de demain dans une vidéo réalisée par Baptiste Jehan.