Laskaris, Couture printemps-été 2018

Soucieux de célébrer sa Samothrace natale, Laskaris Valavanis dévoile une série de robes et combinaisons aux drapés vestaliens et aux encolures sculpturales. Clefs grecques, chapiteaux ioniques, couronnes de laurier et spartiates made in Greece... Tout y est.