Lanvin, printemps-été 2019 Menswear

Le défilé Lanvin marquait, une fois encore, la suprématie de la capitale française dans la mode masculine. Dans un parfait accord de sport, de tailoring et de savoir-faire, Lucas Ossendrijver rend hommage à l'artisanat de manière subtile et indirecte. Dans le choix des matières tout d'abord, où les plus formelles épousent les plus techniques. Dans les coupes, où le structuré rencontre l'extrême fluidité, maximisant l'impact de la silhouette et offrant une alternative poétique au traditionnel suit. Et dans l'esprit, libéré, assumé, qui impose une idéologie au delà de la tendance. Celle de l'homme Lanvin, unique, exclusive, racée. Et, accessoirement, celle du bon goût ultime.