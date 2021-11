Lanvin, automne-hiver 18-19 Menswear

En plus d'être le créateur le plus talentueux de sa génération, Lucas Ossendrijver créée pour un homme réel. Partant des lignes classiques du costume, le designer imagine un nouveau lexique sartorial qui assume sa différence et ses détails politiquement incorrects dans le sacro-saint monde du tuxedo. Ainsi, le Prince de Galles se porte en manteau sans manche sous une parka, en cape zippée sur le côté, jouxtant les matières polaires et autres composantes 200% normcore. Un véritable exercice de style dans lequel la maison excelle depuis maintenant 11 ans.