Articles associés

paris coat jacket fashion adult female person woman glasses handbag dress

Fashion Week

Chez Zimmermann, la bohème de Lavender Bay réinventée

Entre liberté solaire et audace artistique, Zimmermann célèbre une bohème australienne réenchantée.

07.10.2025 by Pauline Borgogno
fashion horizontal spring summer collection paris coat adult female person woman mobile phone male man shoe

Fashion Week

Miu Miu redonne ses lettres de noblesse au labeur féminin

Pour le printemps-été 2026, Miuccia Prada signe une ode puissante au travail des femmes, entre force, beauté et mémoire.

06.10.2025 by Pauline Borgogno

Fashion Week

Chez Chanel, Matthieu Blazy fait tourner les astres de la Maison

Sous la nef cosmique du Grand Palais, Matthieu Blazy signe un premier défilé Chanel riche et réjouissant.

07.10.2025 by Pauline Borgogno

Recommandé pour vous

bestof topix paris glove coat person high heel formal wear tie costume city soccer ball blazer

Fashion Week

La rencontre cosmique de Thom Browne

Pour le printemps-été 2026, Thom Browne signe une odyssée interstellaire où l’élégance classique flirte avec l’inconnu.

07.10.2025 by Pauline Borgogno
paris coat jacket fashion adult female person woman glasses handbag dress

Fashion Week

Chez Zimmermann, la bohème de Lavender Bay réinventée

Entre liberté solaire et audace artistique, Zimmermann célèbre une bohème australienne réenchantée.

07.10.2025 by Pauline Borgogno

Fashion Week

Chez Chanel, Matthieu Blazy fait tourner les astres de la Maison

Sous la nef cosmique du Grand Palais, Matthieu Blazy signe un premier défilé Chanel riche et réjouissant.

07.10.2025 by Pauline Borgogno
people person cinema crowd indoors screen hat classroom theater man

L'Officiel Art

Sylviane Akerman : "Ma sœur a créé une mode avec ses blouses bleu pétrole"

Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce 1080 Bruxelles (1975) sacré meilleur film de tous les temps. Des expositions aux Beaux-Arts de Bruxelles et au musée du Jeu de Paume. L’œuvre de Chantal Akerman (1950-2015) ne cesse, à raison, d’être mise à l’honneur. Le musée d’art moderne de New York (MoMA) consacre, à partir du 11 septembre 2025, un mois d’hommage cinématographique à la cinéaste belge. L’OFFICIEL a pu rencontrer sa sœur, Sylviane.

25.09.2025 by Eliott Offenstadt
fashion horizontal spring summer collection paris coat adult female person woman mobile phone male man shoe

Fashion Week

Miu Miu redonne ses lettres de noblesse au labeur féminin

Pour le printemps-été 2026, Miuccia Prada signe une ode puissante au travail des femmes, entre force, beauté et mémoire.

06.10.2025 by Pauline Borgogno
pants sandal fashion adult female person woman handbag necklace jeans

Fashion Week

Chez Coperni, le vêtement devient peau, science et poésie réunies

Avec C+, Coperni invente une mode régénérative où l’anatomie s’habille d’intelligence et de soin.

06.10.2025 by Pauline Borgogno

Fashion Week

Chez Issey Miyake, l’habit pense et le corps écoute

Au Centre Pompidou, Issey Miyake imagine un vêtement vivant, autonome, en dialogue sensible avec le corps.

06.10.2025 by Pauline Borgogno
paris adult female person woman fashion formal wear suit coat male teen

Fashion Week

Chez sacai, métamorphoses familières et visions radicales

Pour le printemps-été 2026, Chitose Abe livre une déclaration magistrale de l’ADN sacai.

06.10.2025 by Pauline Borgogno