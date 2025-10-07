La rencontre cosmique de Thom Browne
Pour le printemps-été 2026, Thom Browne signe une odyssée interstellaire où l’élégance classique flirte avec l’inconnu.
Pour le printemps-été 2026, Thom Browne signe une odyssée interstellaire où l’élégance classique flirte avec l’inconnu.
Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce 1080 Bruxelles (1975) sacré meilleur film de tous les temps. Des expositions aux Beaux-Arts de Bruxelles et au musée du Jeu de Paume. L’œuvre de Chantal Akerman (1950-2015) ne cesse, à raison, d’être mise à l’honneur. Le musée d’art moderne de New York (MoMA) consacre, à partir du 11 septembre 2025, un mois d’hommage cinématographique à la cinéaste belge. L’OFFICIEL a pu rencontrer sa sœur, Sylviane.