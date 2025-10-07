Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce 1080 Bruxelles (1975) sacré meilleur film de tous les temps. Des expositions aux Beaux-Arts de Bruxelles et au musée du Jeu de Paume. L’œuvre de Chantal Akerman (1950-2015) ne cesse, à raison, d’être mise à l’honneur. Le musée d’art moderne de New York (MoMA) consacre, à partir du 11 septembre 2025, un mois d’hommage cinématographique à la cinéaste belge. L’OFFICIEL a pu rencontrer sa sœur, Sylviane.