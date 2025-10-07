Chez Chanel, Matthieu Blazy fait tourner les astres de la Maison
Sous la nef cosmique du Grand Palais, Matthieu Blazy signe un premier défilé Chanel riche et réjouissant.
Sous la nef cosmique du Grand Palais, Matthieu Blazy signe un premier défilé Chanel riche et réjouissant.
Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce 1080 Bruxelles (1975) sacré meilleur film de tous les temps. Des expositions aux Beaux-Arts de Bruxelles et au musée du Jeu de Paume. L’œuvre de Chantal Akerman (1950-2015) ne cesse, à raison, d’être mise à l’honneur. Le musée d’art moderne de New York (MoMA) consacre, à partir du 11 septembre 2025, un mois d’hommage cinématographique à la cinéaste belge. L’OFFICIEL a pu rencontrer sa sœur, Sylviane.