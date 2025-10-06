Miu Miu redonne ses lettres de noblesse au labeur féminin
Pour le printemps-été 2026, Miuccia Prada signe une ode puissante au travail des femmes, entre force, beauté et mémoire.
Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce 1080 Bruxelles (1975) sacré meilleur film de tous les temps. Des expositions aux Beaux-Arts de Bruxelles et au musée du Jeu de Paume. L’œuvre de Chantal Akerman (1950-2015) ne cesse, à raison, d’être mise à l’honneur. Le musée d’art moderne de New York (MoMA) consacre, à partir du 11 septembre 2025, un mois d’hommage cinématographique à la cinéaste belge. L’OFFICIEL a pu rencontrer sa sœur, Sylviane.