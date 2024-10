Pop Culture

Giorgio Armani a son propre festival de cinéma

Pour la 3e édition consécutive, le Films of City Frame (curaté par Giorgio Armani himself) s'envole pour Austin, Texas, en plein Festival South by Southwest. Une manière ultra-smart de soutenir la nouvelle génération créative qui prendra, d'ici quelques années, la place des Coppola et autres Woody Allen sur le marché du 7e art.