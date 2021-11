Kiton, printemps-été 2019

Un weekend idéalisé, l'apparat parfait entre bureau et escapade au bord de l'eau : chez Kiton, on maîtrise comme personne l'art de la Dolce Vita. Les couleurs sont claires, lumineuse, l'allure, elle, s'entiche de quelques courbes formelles pour au final se dédramatiser. Le costume se porte avec un t-shirt et des baskets, le jean est élevé au rang de remplaçant officiel de la Super 100's, le short est désormais autorisé. Une prise de conscience pour l'institution napolitaine qui n'a jamais autant fait valoir le style au même rang que son inimitable savoir-faire.