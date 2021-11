Juun J, printemps-été 2019

Grand maître de la silhouette hybride, Juun J prend cette saison un tournant plus tech et pimpe ses trench, manteaux, parkas et treillis de détails en nylon. Ainsi, on porte l'imperméable classique sous une immense parka en PVC fumé, le costume en tartan oversize sur le ciré, le bomber satiné sous un long manteau esprit couverture de survie. L'art et la manière de revoir sa copie sans en changer le combo gagnant.