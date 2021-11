Joseph, automne-hiver 18-19 Menswear

Épuré mais pas lassant, minimaliste mais efficace, Joseph suit le fil rouge d'une élégance discrète et radicale pour l'automne-hiver 18-19. Un brin "cottage" parfois lorsqu'elle arbore carreaux et gros lainages, ou plus adaptée pour courir les salles des marchés de La City.