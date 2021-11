Jil Sander, printemps-été 2019 Menswear

Nomade mais urbain, sophistiqué mais un brin casual, l'homme Jil Sander s'émancipe de saison en saison. Lucie et Luke Meier, le nouveau duo à la tête de la maison, réinventent le minimalisme inné de Jil Sander, le faisant muter en un subtil jeu de contrastes, de matières, et de références romanesques à la jeunesse. Parfois punk, toujours affirmé, la direction est claire. Et les nouveaux codes, aussi désirables qu'empreints de modernité.