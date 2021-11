Jil Sander, automne-hiver 18-19 Menswear

Certains préfèrent la technique à l'apparence, la qualité à l'apparat. C'est le cas de Luke et Lucie Meier, qui pour leur première collection homme chez Jil Sander rendent hommage au travail des étoffes et des peaux si cher à la fondatrice. De l'incroyable duffle-coat en agneau plongé aux lainages sévères et droits, en passant par les nylons et effets de maille, le détail fait la silhouette. Laquelle, par son efficacité et sa pureté, promet un avenir radieux pour la maison.