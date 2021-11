Isabella Côtier : "J'aime avoir la liberté de faire ce qu'il me plaît"

Illustratrice de talent, elle grandit entre Florence et Londres. De l'Italie, elle a gardé l'amour des charmes solaires et de l'attitude. De Londres, elle tient son coup de crayon affirmé et son sens inné du colorama. C'est pour cette raison qu'Alessandro Michele, directeur artistique de la maison Gucci, l'a invitée à s'exprimer sur une série d'accessoires exclusivement disponibles au Gucci Garden de Florence. Rencontre.