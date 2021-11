Hermès, automne-hiver 18-19 Menswear

Bravant les flammes des braséros, l'homme Hermès affiche une esthétique hors de la tendance qui vante les mérites du style au delà de la mode. Les mailles, tantôt chamarrées, tantôt plus sages, donnent la réplique aux peaux travaillées de manière artisanale et aux tissus techniques. L'attitude, faussement nonchalante, vire parfois au grand soir à coups de laines satinées et de néo-smokings à plumetis. Une garde robe idéale pour un mâle esthète et averti.