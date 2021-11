Gucci, pré-fall 2018 Menswear

Plus connotée street que les précédentes collection, la pre-fall 2018 de Gucci s'aventure sur de nouveaux terrains d'expression. De l'ensemble survêtements logoté ambiance Puff Daddy édition 1998 aux denims patchés et à l'incroyable mascotte de la maison, le petit cochon, Alessandro Michele se joue des codes de l'esthétique qu'il a apportée chez Gucci tout en livrant une vision cohérente, bankable de l'homme moderne (et un brin déjanté).