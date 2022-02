Découvrez les looks issus de la collection Michael Kors Automne Hiver 2022

Michael Kors présente la collection Automne Hiver 2022. Une collection faite en l'honneur de New York, faite pour être montrée dans les rues de la Grosse Pomme. Entre couleurs camel et sequins, découvrez tous les looks du défilé Michael Kors Automne Hiver 2022.