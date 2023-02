Le souci du détail dans la collection automne/hiver 2023 de Ferragamo

La collection Moschino by Jeremy Scott Automne/Hiver 2023 révolutionne et revisite l'héritage de la maison italienne historique, rendant hommage au surréalisme de Salvador Dalì et à une esthétique particulière au charme aristo-punk. Parmi les costumes classiques, on retrouve des vestes de motard, des boutons dorés et une intense palette de couleurs — allant du violet au fuchsia, en passant par le noir inoxydable.