Fendi, automne-hiver 18-19 Menswear

Le chic décontracté et confortables des grands voyageurs dans le lounge Alitalia, qui assume son esthétique casual tout en mettant le paquet sur les détails high-end. De la pluie de logo sur laines, alpagas et cuirs, des coupes dignes des meilleurs tailleurs de Montenapoleone qui jouxtent du néo-streetwear et de l'accessoire tout terrain. Fendi l'a bien compris : en 2018, le luxe est une affaire d'harmonisation des extrêmes.