Fashion Week de Milan : ce qu’il faut savoir à propos des défilés à venir

Du 23 au 29 septembre 2025, Milan accueille plus de 170 événements pour une semaine de mode sous le signe de l’émotion, de l’innovation et du style.

23.09.2025 by Pauline Borgogno
milan dancing leisure activities person performer solo performance adult female woman
Crédits : Getty Images

fashion handbag adult male man person female woman people pants

Fashion Week

Chez Charlie Constantinou, une saison 5 entre nuit, couleur et mémoire

Charlie Constantinou explore la lumière, la matière et l’histoire dans une collection dense et nuancée.

22.09.2025 by Pauline Borgogno
horizontal london fashion arts culture and entertainment united kingdom england coat person adult male man necklace child female girl

Fashion Week

Chez Burberry, un show célébrant l’alliance du style et du son

Entre mode et musique, Burberry dévoile une collection vibrante inspirée de la scène musicale britannique.

22.09.2025 by Pauline Borgogno
clothing coat fashion jewelry necklace person footwear shoe overcoat long sleeve

Fashion Week

Chez Nanushka, une modernité tissée de gestes et d’héritages vivants

À Londres, Nanushka dévoile The Weave, une collection printemps-été 2026 inspirée par Clara Porset, où artisanat et modernité s’entrelacent avec grâce.

22.09.2025 by Pauline Borgogno

Recommandé pour vous

high heel person photography sleeve glasses handbag portrait pants bathing standing

Fashion Week

Chez Diesel, une chasse aux œufs telle une révolution ludique et subversive

À Milan, Diesel redéfinit les règles de la mode en lançant une chasse aux œufs géante, démocratique et visionnaire.

23.09.2025 by Pauline Borgogno
adult male man person clothing footwear shoe dancing leisure activities

Industry Trends

G-STAR dévoile l’Anatomic Denim : quand le corps devient matière et mouvement

Une collection, une campagne et une œuvre monumentale : G-STAR fusionne mode, art et anatomie.

23.09.2025 by Pauline Borgogno
Louis Vuitton x Grace Coddington

Industry Trends

Louis Vuitton x Grace Coddington : une collection qui célèbre l'Art of Packing

Grace Coddington poursuit sa collaboration avec la Maison et célèbre ainsi l'Art of Packing, qui rappelle le métier initial de Louis Vuitton, layetier-emballeur, avant de devenir le plus grand des malletiers.

19.09.2025 by Karen Rouach
staircase adult male man person people coat female woman blazer

Industry Trends

Rosie Huntington-Whiteley et Jason Statham, visages d’un luxe signé Falconeri

Pour sa campagne Automne/Hiver 2025, Falconeri célèbre un luxe naturel porté par un couple iconique.

23.09.2025 by Pauline Borgogno
adult male man person wristwatch lighting head face

Hommes

Ousmane Dembélé, Ballon d’Or 2025, se distingue en costume ZEGNA

Sacré Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé a marqué les esprits par un discours émouvant et un style signé ZEGNA.

23.09.2025 by Pauline Borgogno
indoors restaurant cafe dining table table cafeteria plant dining room potted plant chair

Industry Trends

Gant transforme Mister Nice en club chic à l’américaine

La marque de sportswear Gant s’installe à Mayfair et réinvente son héritage preppy dans un lieu éphémère aussi élégant qu’inspiré.

23.09.2025 by Pauline Borgogno
person cup

International Watch Review

Autour du temps 2025 : trois jours pour explorer les secrets de l’horlogerie genevoise

Pour sa troisième édition, Autour du temps convie le public à une immersion rare au cœur des savoir-faire horlogers.

23.09.2025 by Pauline Borgogno