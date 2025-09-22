Chez Charlie Constantinou, une saison 5 entre nuit, couleur et mémoire
Charlie Constantinou explore la lumière, la matière et l’histoire dans une collection dense et nuancée.
Charlie Constantinou explore la lumière, la matière et l’histoire dans une collection dense et nuancée.
Un voile d’or, une caresse soyeuse, un éclat retrouvé. Avec Pure Gold Essence Revitalisante, La Prairie inaugure un nouveau chapitre dans l’art du soin. Plus qu’un geste cosmétique, une expérience sensorielle et émotionnelle, pensée pour redonner lumière, confort et vitalité à la peau.