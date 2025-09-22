Chez Burberry, un show célébrant l’alliance du style et du son
Entre mode et musique, Burberry dévoile une collection vibrante inspirée de la scène musicale britannique.
Entre mode et musique, Burberry dévoile une collection vibrante inspirée de la scène musicale britannique.
Un voile d’or, une caresse soyeuse, un éclat retrouvé. Avec Pure Gold Essence Revitalisante, La Prairie inaugure un nouveau chapitre dans l’art du soin. Plus qu’un geste cosmétique, une expérience sensorielle et émotionnelle, pensée pour redonner lumière, confort et vitalité à la peau.