Ermenegildo Zegna Couture, printemps-été 2019

L'intitulé annonçait "En apesanteur". Loin du tube vieillissant de Calogero, c'est un double message que livrait le défilé printemps-été 2019 d'Alessandro Sartori pour Ermenegildo Zegna Couture. Tout d'abord, l'incroyable cadre du show, une passerelle faite de miroirs posés à même l'eau, au bas du Palazzo Mondadori, chef d'oeuvre futuriste d'Oscar Niemeyer. Ensuite, la légèreté légendaire de son lexique sartoriale, où le drap de laine est aussi fluide et souple qu'une popeline, et où la notion d'été prend tout son sens via les coupes amples et les volumes romantiques. Le tout cadré, quand même, d'une rigueur très luxueuse et ponctué d'imprimés un brin délirants ou de grosses sneakers bariolées, histoire de dérider l'invétéré businessman italien.