Nigo et Futura réinventent Kenzo avec une collection entre nostalgie et modernité

Pour l’automne-hiver 2025-26, Nigo signe une collection vibrante mêlant collaboration, archives de Kenzo et influences personnelles. Aux côtés de l’iconique Futura, il célèbre l’échange culturel entre Tokyo et New York tout en réinterprétant l’héritage de la maison avec audace et subtilité.