Emporio Armani, automne-hiver 18-19 Menswear

Une élégance futuriste et un sens inné de l'étiquette, le tout ponctué de détails sport et d'une vocation pour l'excellence : Emporio Armani peut se targuer d'être l'une des plus belles vitrines de la mode made in Italy, dont son fondateur connaît le moindre rouage.