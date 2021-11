Editions M.R., automne-hiver 18-19

Inspirée par la nonchalance de l'élégance germanopratine, l'hiver 2018 vante le style effortless de Louis Garrel dans The Dreamers, celui des intellectuels qui arpentent inlassablement les boulevards de la Rive Gauche. L'attitude est reine, le détail empereur, et le jeu des matières pousse le mythe du gentleman à son paroxysme. Une leçon de parisianisme comme on n'en fait plus.