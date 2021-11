Dsquared2, automne-hiver 18-19 Menswear

Dean et Dan Caten sont vraisemblablement retournés à leurs fondamentaux pour l'hiver 2018-19. Un subtil vent western souffle sur le podium, qui accueille une horde de cowboys 2.0 et de bandits époque ruée vers l'or de la plus contemporaine des manières. Sens de la coupe impeccable, désirabilité et testostérone sont au rendez-vous. Comme chaque saison.