Dries Van Noten, printemps-été 2019 Menswear

Adaptée au travail de l'un des plus grands designers du XXe siècle, Verner Panton, le printemps-été 2019 swing un doux air de yéyé chez Dries Van Noten. La sophistication des couleurs et motifs se confronte à la radicalité des coupes, issues du workwear et d'un soft-tailoring aux volumes ajustés. En découle une élégance feutrée, subtile, qui compose une nouvelle partition ouatée au sein de l'univers unique du génie belge.