Dondup, printemps-été 2019

Institution italienne du smart-casual, Dondup développe son lexique stylistique pour le printemps-été 2019. Les jeans sont bleached, larges, l’heure est aux couleurs douces, pastels, aux imprimés fleuris et à une certaine vision de la Dolce Vita. Celle de Matteo Marzotto, qui, depuis son arrivée aux commandes de la maison, opère un tour de force en briefant le studio de création sur la nouvelle direction à prendre : l’excellence. Se concentrer sur le savoir-faire et l’esthétique qui ont fait de Dondup, en seulement 20 ans, une maison mythique du paysage italien. Et garder en ligne de compte que le cool, aujourd’hui, est une affaire de maîtrise.