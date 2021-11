Dolce & Gabbana, printemps-été 2019 Menswear

On pourrait dire de Domenico Dolce et Stefano Gabbana qu'ils sont les rois de la fête à Milan. Car ils instaurent, 4 fois par an, de véritables happenings à la place de simples défilés. Cette fois-ci, c'est l'héritage D&G qui est à l'honneur, tout ce qui a fait que le label italien est devenu interplanétaire. Dans un jeu de contrastes, les icônes de la maison comme le costume rayé, les influences byzantines ou le workwear luxe habillent la crème des Millenials, lesquels arpentent le podium aux côtés de Monica Bellucci, Marpessa Hennink ou encore Naomi Campbell, qui clôturait l'évènement. Sans conteste le rendez-vous le plus Instagrammé du weekend.