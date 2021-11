Dirk Bikkembergs, automne-hiver 18-19

Le guerrier Bikkembergs se mue cette saison en un adolescent edgy qui s'approprie le vêtement, directement inspiré du workwear néerlandais. Ainsi, la coupe est brute, le look radical, l'apparence tantôt formelle et sobre, tantôt preppy et plus colorée. Un juste milieu entre quintessence classique et modernité graphique, histoire de vanter (une nouvelle fois) les mérite de la young generation.