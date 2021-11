Dior Homme, printemps-été 2019

Pour son premier défilé en tant que directeur artistique de l'homme Dior, Kim Jones change radicalement de cap. Solaire, fluide, l'invétéré party raver se transforme en un hédoniste sensible, qui s'approprie les codes couture de la maison du 30 avenue Montaigne. Les jacquards tutoient les mousselines, les draps de laine ivoire flottent sur des popelines rayées, l'iconographie florale se pose délicatement sur vestes, manteaux et pantalons à la coupe impeccablement pensée par les ateliers. Par moments, le "dark" refait surface, mais dans sa version la plus douce. Un brief céleste mais complètement cohérent, qui amorce le futur de l'homme Dior tout en respectant son passé.