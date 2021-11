Dior Homme, automne-hiver 18-19

Dans la continuité de la vibe "Atelier" de la saison dernière, Kris Van Assche confronte une nouvelle fois les univers du tailormade grand luxe et du teenager underground. Le costume est revu et corrigé version 2018, tantôt paré de tatouage tribal, tantôt coupé couture en hommage au tailleur bar de monsieur Dior. Outre l'allure nineties omniprésente, le raver a grandi, évolué, et affiche une maturité stylistique ponctuée de détails qui rappellent que la jeunesse est, si on le désire, éternelle.