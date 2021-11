Ralph Lauren voyage en Jamaïque

Après avoir convié le Tout New York dans son garage de Bedford, la saison dernière, Ralph Lauren amorce un virage à 180° avec un millésime "See Now Buy Now" inspiré par les paysages et l'art de vivre des Caraïbes : "Tout le monde aspire à s'évader dans un lieu magique... Mes collections évoquent l'insouciance et la subtilité de cet univers spécial". Le soleil donne.