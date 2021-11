Daniel w. Fletcher, printemps-été 2019

En donnant le top départ de la London Men's Fashion Week, Daniel w. Fletcher se devait d'annoncer la couleur de la saison à venir. Un subtil mélange de tailoring 2.0, héritage des english roots qui font fureur à Fitzrovia, et d'une maîtrise absolue de la silhouette. En collaborant avec l'artiste Caitlin Keogh pour ses imprimés, le designer conjugue masculin et féminin sans jamais tomber dans le cliché queer. Et dote son travail d'une émotion intelligible.