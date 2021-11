Craig Green, automne-hiver 18-19

Tournant une nouvelle page de son épopée nomade, le guerrier urbain de Craig Green affirme cette saison sa différence. Des traditionnels tissus gaufrés multicolores aux références militaires plus premier degré, le créateur britannique peint le portrait d'un aventurier sensible, à la silhouette pure et à la démarche radicale. Un nouveau lexique poétique et subtil qui faisait défaut jusqu'à lors à la capitale britannique.