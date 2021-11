Cottweiler, printemps-été 2019

Frisant parfois l'état de grâce, le duo Cottweiler planche cette saison sur une approche quasi-holistique du streetwear. Apaisée, pure, brandée de fleurs de lotus, la silhouette est sensible aux chakras et prône la transformation personnelle comme but ultime. La palette de couleurs se veut aussi pastel que solaire, vantant les mérites d'un été dédié à la méditation et à la transformation personnelle. Le tout avec une patte stylistique qui s'affirme de saison en saison.