Chez Willy Chavarria, une ode à la communauté et à l'espoir
Willy Chavarria signe une collection printemps-été 2027 où la mode devient un langage de solidarité, de mémoire et d'espoir.
Willy Chavarria signe une collection printemps-été 2027 où la mode devient un langage de solidarité, de mémoire et d'espoir.
Autrefois reléguée au rang de fantasme ou de surprise coquine pour réveiller monsieur un soir d’hiver, l’aventure entre filles est devenue une étape incontournable sur l’autoroute du cool. Certains parleraient même de tendance. On vous explique pourquoi il faut sauter le pas.
C'est l'événement de l'été : Spider-Man : Brand New Day sera sur grand écran fin juillet... et avec le bonheur de retrouver notre couple favori Zendaya-Tom Holland en promotion ensemble, tout en style.