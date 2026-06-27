Chez Jeanne Friot, une interprétation de l'histoire de l'hystérie
Pour le printemps-été 2027, Jeanne Friot signe une collection manifeste où l'hystérie cesse d'être un diagnostic pour devenir un langage de résistance, de liberté et d'émancipation.
Pour le printemps-été 2027, Jeanne Friot signe une collection manifeste où l'hystérie cesse d'être un diagnostic pour devenir un langage de résistance, de liberté et d'émancipation.
Autrefois reléguée au rang de fantasme ou de surprise coquine pour réveiller monsieur un soir d’hiver, l’aventure entre filles est devenue une étape incontournable sur l’autoroute du cool. Certains parleraient même de tendance. On vous explique pourquoi il faut sauter le pas.
C'est l'événement de l'été : Spider-Man : Brand New Day sera sur grand écran fin juillet... et avec le bonheur de retrouver notre couple favori Zendaya-Tom Holland en promotion ensemble, tout en style.