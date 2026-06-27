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Chez Jeanne Friot, une interprétation de l'histoire de l'hystérie

Pour le printemps-été 2027, Jeanne Friot signe une collection manifeste où l'hystérie cesse d'être un diagnostic pour devenir un langage de résistance, de liberté et d'émancipation.

27.06.2026 by Pauline Borgogno
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Crédits : Getty Images

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