Chez IM MEN, une exploration de la poésie du bambou et de ses ombres
IM MEN signe une collection printemps-été 2027 où l’ombre, plus que l’objet, devient la matrice d’un langage vestimentaire aussi poétique qu’innovant.
IM MEN signe une collection printemps-été 2027 où l’ombre, plus que l’objet, devient la matrice d’un langage vestimentaire aussi poétique qu’innovant.
C'est l'événement de l'été : Spider-Man : Brand New Day sera sur grand écran fin juillet... et avec le bonheur de retrouver notre couple favori Zendaya-Tom Holland en promotion ensemble, tout en style.