Chez Moncler Grenoble, une vision alpine entre tradition et innovation
Sous la lune des Rocheuses, Moncler Grenoble dévoile à Aspen une collection où l’héritage alpin dialogue avec une vision résolument contemporaine de la montagne.
Sous la lune des Rocheuses, Moncler Grenoble dévoile à Aspen une collection où l’héritage alpin dialogue avec une vision résolument contemporaine de la montagne.
Il y a les sacs que l’on choisit, ceux que l’on oublie, et ceux qui s’imposent. Avec BESPOKE, L/UNIFORM transforme l’objet du quotidien en création unique. Chaque sac devient une pièce personnelle, façonnée pour durer, pensée pour accompagner mais surtout pour être.