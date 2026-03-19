L'appel du large selon Prada Re-Nylon
Entre création et conscience, Prada Re-Nylon fait de l’océan un protagoniste pour éveiller savoir et responsabilité.
Entre création et conscience, Prada Re-Nylon fait de l’océan un protagoniste pour éveiller savoir et responsabilité.
À l’occasion du centenaire de la naissance d’Elizabeth II, Burberry s’associe au Royal Collection Trust pour dévoiler une capsule inspirée du vestiaire emblématique de la souveraine, entre héritage britannique et élégance intemporelle.
À Florence, Pâques ne se célèbre pas seulement : elle se met en scène. Cette année, la maison italienne réinvente les codes de la fête à travers une collection de créations en édition limitée, signées par le chef triplement étoilé Massimo Bottura, à la tête de la Gucci Osteria.
Balagan — devenu Kapara —, Tekes, Adraba, Alluma… Les adresses branchées aux noms hébraïsants, inspirés de la cuisine israélienne et moyen-orientale, fleurissent à Paris. C’est désormais chez Zoutra où Elior Benaroche, l’ancien chef du Balagan, officie que les amateurs peuvent goûter pêle-mêle labneh, za’atar et harissa.