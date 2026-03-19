Brioni invente Iride, ou l'art de capter la lumière
Avec Iride, Brioni transforme la lumière en matière vivante, offrant au tailoring une profondeur et un mouvement inédits.
Avec Iride, Brioni transforme la lumière en matière vivante, offrant au tailoring une profondeur et un mouvement inédits.
À Florence, Pâques ne se célèbre pas seulement : elle se met en scène. Cette année, la maison italienne réinvente les codes de la fête à travers une collection de créations en édition limitée, signées par le chef triplement étoilé Massimo Bottura, à la tête de la Gucci Osteria.
Balagan — devenu Kapara —, Tekes, Adraba, Alluma… Les adresses branchées aux noms hébraïsants, inspirés de la cuisine israélienne et moyen-orientale, fleurissent à Paris. C’est désormais chez Zoutra où Elior Benaroche, l’ancien chef du Balagan, officie que les amateurs peuvent goûter pêle-mêle labneh, za’atar et harissa.