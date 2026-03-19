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Brioni invente Iride, ou l'art de capter la lumière

Avec Iride, Brioni transforme la lumière en matière vivante, offrant au tailoring une profondeur et un mouvement inédits.

19.03.2026 by Pauline Borgogno
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Crédits : Courtesy of Brioni

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