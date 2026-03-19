Simone Rocha est annoncée comme invitée d'exception au Pitti Uomo 110
Invitée du Pitti Uomo 110, Simone Rocha dévoilera à Florence son premier défilé masculin indépendant, entre héritage et audace.
Invitée du Pitti Uomo 110, Simone Rocha dévoilera à Florence son premier défilé masculin indépendant, entre héritage et audace.
À Florence, Pâques ne se célèbre pas seulement : elle se met en scène. Cette année, la maison italienne réinvente les codes de la fête à travers une collection de créations en édition limitée, signées par le chef triplement étoilé Massimo Bottura, à la tête de la Gucci Osteria.
Balagan — devenu Kapara —, Tekes, Adraba, Alluma… Les adresses branchées aux noms hébraïsants, inspirés de la cuisine israélienne et moyen-orientale, fleurissent à Paris. C’est désormais chez Zoutra où Elior Benaroche, l’ancien chef du Balagan, officie que les amateurs peuvent goûter pêle-mêle labneh, za’atar et harissa.